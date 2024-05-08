Управление энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США обнародовало прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2024-2025 годы.

Как сообщает # со ссылкой на ежемесячный отчет (EIA), ежедневная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в этом году, вероятно, составит 610 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей больше предыдущего прогнозного показателя.

При этом, по прогнозу (EIA), в следующем году среднесуточная добыча нефти в стране будет на уровне 650 тыс. баррелей (предыдущий прогноз — 640 тыс. баррелей).

Отмечается, что в прошлом году ежедневная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составила 620 тысяч баррелей.

В 2022 году суточная добыча жидких углеводородов в стране была на уровне 670 тыс. баррелей, а в 2021 году на уровне 720 тыс. баррелей.

Напомним, что в 2019 и 2020 годах указанный показатель находился на уровне 780 тыс. и 700 тыс. баррелей соответственно.