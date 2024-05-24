Еще на прошлой неделе местное информационное поле пестрело сообщениями о возможном удешевлении хлеба из-за понижения цен на муку. Но не прошло и нескольких дней, как цены на нее снова повысились.

Если в прошлом месяце 50-килограммовый мешок муки стоил 25,05 маната, то в мае данный показатель достиг 27,35 маната, сообщили СМИ, ссылаясь на заверения продавцов о дефиците продукта. На прошлой неделе эти же источники сообщали о 6-процентном падении цен на муку в мае, сетуя на то, что падение цен не отразился в цене социального хлеба. Так называют в местной практике «заводской» или «круглый» хлеб, судя по всему, объясняя таким образом падение цен только в этом сегменте хлебобулочной продукции. Ведь в зарубежной практике «социальная» хлебная выпечка обычно дешевле всего остального разнообразия сортов хлеба, но достигается эта разница государственной поддержкой производителей в условиях конкурентного рынка.

Механизмы поддержания относительно низких цен на «заводской» хлеб туманны в местной практике, и тем не менее, удешевление муки сопровождается понижением именно в этом сегменте. За прошлый год стоимость «круглого» хлеба снизилась на 20 процентов и сейчас он стоит 55 гяпик. Следуя этой логике, в экспертных кругах ожидали падения ценника «заводской» выпечки еще на 5 гяпик в условиях понижения цен на муку. Однако цены на нее снова повысились. Причиной этого в местных экспертных кругах называют особенности отечественного монополизированного рынка и подорожание российской пшеницы.

«В последние дни в прессе распространяется информация о повышении цен на муку, — сказал по этому поводу эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. – Пишут, что в апреле цена 50-килограммового мешка составляла 25 манатов 5 гяпик, а в этом месяце она выросла до 27 манатов 35 гяпик. Главной причиной этого следует полагать повышение экспортных котировок российской пшеницы. Профильные ведомства соседней страны ожидают падения производства зерна в этом сельскохозяйственном году из-за снижения уровня осадков и засухи на юге России».

Известно, что Россия основной рынок импорта зерновых в нашу республику, поясняет В. Магеррамов:

«Судя по прогнозам, урожаи зерновых в РФ в этом сельскохозяйственном году будут ниже прошлогодних, — комментирует он. – Тем временем российские эксперты и официальные представители правительства соседней страны уже снижают прогнозы по производству пшеницы в этом году. Основная причина в том, что на юге страны, где производится более 40 процентов всего получаемого злака, установилась засушливая погода. Аналитические центры РФ прогнозируют снижение урожая зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае. И на это есть основания, поскольку весной в южных регионах, особенно на Кубани выпало очень мало осадков. На этом фоне понизил ожидания по производству зерновых и Минсельхоз России – там полагают, что сбор зерна может понизиться до 132 млн т с прошлогодних 144,9 млн т».

По словам аналитика, в начале мая нынешнего года экспортная цена российской пшеницы выросла на 6 процентов. Если в середине месяца ее тонна стоила 199 долларов, то сейчас она поднялась до 211 долларов, уточняет он. «Азербайджан обеспечивает более 70 процентов своей потребности в продовольственной пшенице за счет импорта, — уточняет В. Магеррамов. – Поэтому стоимость муки и хлебобулочной продукции на внутреннем рынке зависит от колебаний мировых цен».

Майские заморозки в России повредили несколько сотен тысяч гектаров зерновых, негативно отразились на прогнозах относительного нового урожая в России и повлияли на мировые цены — фьючерсы на пшеницу на американской и европейской биржах пошли вверх. Но основной погодный удар приняли на себя именно зерновые. По словам гендиректора аналитической компании «Агроспикер» Виталия Шамаева, заморозки, охватившие юго-восток Центрального федерального округа, север Южного федерального округа и юго-запад Приволжья, нанесли непоправимый ущерб яровым культурам и озимой пшенице.

По имеющимся данным, Азербайджан закупает в России преимущественно пшеницу четвертого класса, а социальный хлеб выпекается из фуражного зерна с применением различной небезвредной химии для придания изделию товарного вида. В последние годы наряду с удешевлением такого хлеба покупатели все чаще жалуются на падение его качества, ухудшение вкуса и прочие нежелательные метаморфозы.