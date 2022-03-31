«1 апреля 2022 года Австралия опубликует официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN) и применении дополнительных пошлин в размере 35% ко всему импорту из России и Беларуси. Это вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет дополнением к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время», — сообщили в правительстве.