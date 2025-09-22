Власти Турции отменили несколько дополнительных импортных пошлин для товаров из США, которые действовали с 2018 года. Соответствующее решение опубликовано в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

Отмена коснулась 33 наименований продукции. В том числе сняты дополнительные пошлины на алкогольные напитки, легковые автомобили, табак, косметику. По заявлению Министерства торговли Турции, решение принято по итогам проведения «успешных и эффективных переговоров». «Мы продолжим работать и реализовывать политику для достижения объема торговли в размере $100 млрд, что является одной из главных целей в экономических отношениях между Турцией и США», — сообщило ведомство.

Решение о снятии дополнительных пошлин принято на фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Он примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а 25 сентября в Вашингтоне проведет переговоры в американским лидером Дональдом Трампом.

Анкара ввела дополнительные пошлины для американских товаров в 2018 году во время первого президентского срока Трампа. Это была ответная мера на повышение Америкой сборов по нескольким позициям импорта из Турции.