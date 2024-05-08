Британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.

Как передает #, oб этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Однако, компания объясняет такой шаг исключительно коммерческими соображениями, связанными с тем, что препарат перестал быть востребованным.

В соответствии с решением, принятым компанией 5 марта, с 7 мая векторную вакцину Vaxzevria больше нельзя применять на территории Евросоюза. В ближайшие месяцы препарат будет отозван в самой Великобритании, а также других странах.

В AstraZeneca пояснили, что больше не производят и не продают свою вакцину, которую вытеснили с рынка препараты, имеющие большую эффективность и способные защищать от новых вариантов вируса.

С прошлого года в британском суде рассматривается коллективный иск, поданный против AstraZeneca родственниками людей, умерших или тяжело пострадавших после вакцинации от коронавируса. Итоговое число истцов может достичь нескольких сотен человек, что грозит компании многомиллионными убытками.

В документах, поданных в суд, компания признала, что применение вакцины «в крайне редких случаях может вызвать ТТС» – тромбоз с синдромом тромбоцитопении.