Власти Никарагуа приняли решение отозвать посла страны в Аргентине из-за недружественных заявлений команды избранного президента Хавьера Милея в отношении центральноамериканской республики.

«Учитывая приход к власти и инаугурацию нового правительства в Аргентинской Республике, которая состоится 10 декабря, и неоднократные заявления и высказывания новых руководителей, правительство примирения и национального единства Никарагуа приступило к процедуре отзыва своего посла [в Буэнос-Айресе] Карлоса Миденсе. Решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении МИД, опубликованном на портале el19digital.com.

Ранее советник по внешней политике Милея и будущая глава МИД Диана Мондино заявила, что команда избранного президента Аргентины в отношениях с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа будет стремиться «решить проблемы с правами человека».