Президент Чили Габриэль Борич принял решение отозвать для консультаций посла республики в Венесуэле из-за заявлений главы МИД Боливарианской Республики Ивана Хиля Пинто по поводу преступной группировки Tren de Aragua («Поезд Арагуа»).

Как передает #, об этом чилийский лидер написал на своей странице в соцсети X.

«Безответственные заявления главы МИД Венесуэлы, игнорирующего существование группировки «Поезд Арагуа», вызывают тревогу и представляют собой серьезное оскорбление для тех, кто стал жертвой этой организации, а также демонстрируют отсутствие приверженности необходимому международному сотрудничеству в вопросах безопасности. <…> Я принял решение отозвать для консультаций посла в Венесуэле Хайме Гасмури для консультаций с целью собрать подробную информацию о текущей ситуации в стране и поручить ему предпринять все необходимые действия», — говорится в публикации.

Как сообщает газета El Tiempo, в начале недели Хиль во время встречи со своим колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо заявил, что зародившаяся в Венесуэле группировка «Поезд Арагуа» является выдумкой СМИ. «Поезд Арагуа» — это выдумка, созданная международными средствами массовой информации с целью создать ярлык для Венесуэлы», — приводит издание его слова.