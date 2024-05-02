Законопроект об иноагентах и антизападная риторика правящей партии «Грузинская мечта» ставят Грузию на «опасную траекторию». Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в письменном заявлении.

«Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евро-атлантической интеграции. Комментарии, неверно характеризующие иностранную помощь Грузии, которую мы оказываем на протяжении 32 лет для укрепления экономики, демократии и способности сдерживать российскую агрессию, в корне подрывают прочные отношения, сложившиеся у нас с правительством и народом Грузии», — сказал Миллер.

США осуждают «инспирированный Кремлем» закон об «иностранном влиянии» и «ложные заявления» правительственных чиновников для его защиты.

«Члены правящей партии ясно дали понять, что цель закона – заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии, которое служит критическим сдерживающим фактором для правительства в любой демократической стране», — подчеркивает он.

«Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить не применяющим насилие протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу слова», — заключил глава пресс-службы Госдепа.

29 апреля в Тбилиси прошла акция в поддержку «Грузинской мечты» и инициированного ею закона «О прозрачности иностранного влияния», который в народе называют «русским». На автобусах в столицу привезли до ста тысяч человек со всей Грузии. Так власти ответили на регулярные многотысячные протесты против этой инициативы.

На акции выступил миллионер Бидзина Иванишвили, которого в стране называют «теневым правителем» Грузии. Почетный председатель правящей партии обрушился с обвинениями на оппозицию и организации гражданского общества. Он намекнул на то, что с их помощью Запад готовит в Грузии революцию.

Наблюдатели расценили его речь, как анонс репрессий после парламентских выборов. (newsgeorgia.ge)