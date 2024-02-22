Госдепартамент США вновь призвал американцев воздержаться от любых поездок в Россию, объяснив это рисками задержания и заключения в тюрьму российскими властями.

«Прискорбная правда состоит в том, что Россия продолжает задерживать собственных граждан и задерживать американских граждан, – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – Вот почему мы пытаемся как можно более четко объяснить, что ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по любой причине. Точка. Потому что они подвергаются опасности задержания и заключения в тюрьму российским режимом».

По словам Миллера, Госдепартамент продолжит работу, чтобы попытаться получить консульский доступ к американцам, которые были задержаны.

«Мы будем и дальше добиваться освобождения американских граждан, которые, как мы посчитали, были неправомерно задержаны, – отметил представитель Госдепартамента. – Мы будем и дальше призывать к гуманному обращению со всеми, но, думаю, люди должны помнить, с каким жестоким режимом мы имеем дело. Режимом, который готов жестоко обращаться со своими гражданами и гражданами других стран. И если вы по каким-либо причинам собираетесь поехать в Россию, не делайте этого. Не думаю, что мы можем сказать это более четко». (Голос Америки)