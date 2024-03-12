Министерство иностранных дел Израиля предостерегло своих граждан, имеющих также российское гражданство, от поездок в Россию из-за риска мобилизации. Об этом говорится на сайте МИДа страны.

«Гражданин Израиля, также имеющий российское гражданство, который находится на территории РФ, подчиняется законодательству России, включая решения, касающиеся призыва граждан в российскую армию, а также требований для въезда и выезда из страны, — говорится на сайте МИДа Израиля. — Граждан Израиля просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок».

Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. В Минобороны отчитались, что по итогам в армию были призваны 302 503 человека, сформированы 281 воинская часть и подразделение. Средний возраст резервистов составил 35 лет. Свыше половины призванных оказались женатыми, 56,3% имеют детей.

Поскольку указ о завершении мобилизации Путин так и не подписал, призыв может возобновиться в любой момент. Возможная вторая волна мобилизация в России обсуждается с начала года. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что она начнется в первой декаде января.

В начале марта в соцсетях и мессенджерах стал распространяться «приказ Шойгу», в котором утверждается, что с 25 марта 2024 года в России якобы будет объявлен дополнительный призыв граждан на военную службу в рамках «частичной мобилизации». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что это «фейковый документ». «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — заявил Картаполов. (moscowtimes.ru)