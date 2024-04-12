Министерство иностранных дел Франции обратилось к соотечественникам с призывом воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Ливана в связи с угрозой эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети «X».

«В связи с риском военной эскалации на Ближнем Востоке, МИД рекомендует французским гражданами воздержаться в ближайшие дни от посещения в Ирана, Ливана, Израиля и палестинских территорий», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также указали, что семьи французских дипломатов в Тегеране покинут страну. Кроме этого, вводится запрет на рабочие поездки французских чиновников в эти страны.