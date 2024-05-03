1100 азербайджанцев, проживающих в Турции направили письмо в президентский аппарат Азербайджана с требованием исполнить указ президента Азербайджана Ильхама Алиева в оказании помощи участникам митинга против армянской агрессии в Лос — Анджелесе, и в частности, Фахри Мирзакулиеву, который, рискуя своей карьерой, отправился на митинг и вывел 30 азербайджанцев, оказавшихся в окружении трехтысячной, агрессивно настроенной толпы армян.

Эту информацию # сообщил Фархад Алекперзаде, представитель азербайджанской диаспоры в Калифорнии.

Он отметил, что в письме указаны имена и телефоны 1100 человек, и подчеркнул, что сбор подписей продолжается.

В беседе с корреспондентом # Алекперзаде рассказал, что почти четыре года Фахри Мирзакулиев в одиночку провел в юридической борьбе с армянской диаспорой, имея дело с их постоянными жалобами ему на работу и угрозами жизни. Его письмо так и не было передано президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«МИД Азербайджана связывался с Фахри, запросив всю сопутствующую информацию. Все эти данные, включая отчеты, которые предоставил Фахри, МИД отправил в аппарат президента с просьбой помочь. По имеющейся у меня информации эти отчеты так и не дошли до президента. Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов приехал в США и встретился с Фахри. На встрече, при свидетелях, сказал, что поддержку надо было оказывать с первого дня, тогда этот вопрос легко решился бы. На просьбу Фахри передать письмо президенту, Фуад Мурадов сказал, что не может этого сделать, но пообещал сам помочь в течении трех месяцев. С тех пор прошло больше года. В итоге Фахри дали медаль за вклад в развитие диаспоры, но никакой другой помощи он так и не дождался. Никто в Америке не понимает, как чиновники могут не выполнять прямой указ президента об оказании помощи», — говорит Алекперзаде.

Героическая история шерифа Фахри Мирзагулиева, азербайджанца из Лос-Анджелеса, в 2020 году облетела практически все СМИ Азербайджана.

Во время митинга в Лос-Анджелесе перед генконсульством Азербайджана он был в числе тех азербайджанцев, которые помешали армянской провокации, встав перед ними живым щитом.

В отправленном письме представители азербайджанской диаспоры в Турции, представители общественности и простые граждане Турции сообщают о том, что чиновники не выполнили указание главы государства об оказании любой юридической, моральной и материальной поддержки участникам митинга в Лос-Анджелесе в 2020 году:

«Забыто или просто игнорируется указание о поддержки главного фигуранта этих событий — шерифа Фахри Мирзакулиева. Вместо того, чтобы представить его к государственной награде, чиновники пытались замять это дело специфическим давлением, о деталях которого известно уже всей общественности, как в Азербайджане, так и в Турции. Мы не можем оставить без реакции такой возмутительный факт, который затрагивает наши патриотические чувства и по поводу которого злорадствуют наши неприкрытые враги — армянская диаспора по всему миру, и, в частности в США. Мы не политики. Мы простые люди начали задумываться о том, что будет, если завтра и мы попадем в такую же историю, и наша судьба будет решаться чиновниками, которые будут действовать вопреки указам главы государства? Такие факты наносят глубокие раны нашей общенациональной борьбе и сплоченности нашего народа», — говорится в письме.