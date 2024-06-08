Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французский лидер Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой подталкивает европейский континент к катастрофе, передает vesti.ru.

На ПМЭФ Захарова сказала журналистам, что Макрон последователен в своей русофобии. По ее мнению, агрессивная риторика и чудовищные действия президента Франции содействуют подталкиванию Европы к катастрофе.

Дипломат подчеркнула, что Макрон и его команда – это люди без опыта государственного управления, без опыта реальных дел не только в мировых делах, но и в своей стране, однако претензии на свою значимость просто колоссальные. Захарова считает, что заявления французского президента безграмотны и оторваны от реальности.