Азербайджан спас Европейский союз от энергетического кризиса.

Об этом сказала бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл на XI Глобальном Бакинском форуме.

«Поскольку мы приближаемся к выборам в Евросоюзе, будет справедливо напомнить моим коллегам и друзьям из ЕС, что во время энергетического кризиса Президент Ильхам Алиев фактически помог нашему региону. Азербайджан спас Европейский союз от энергетического кризиса», — сказала она.

Ана Бирчалл отметила, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительного прогресса в экономическом развитии, международных отношениях, повышении благосостояния своих граждан, страна восстановила свою территориальную целостность.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.(trend.az)