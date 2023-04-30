Н️а пограничном пункте, установленном в начале дороги Лачин-Ханкенди в Лачинском районе Азербайджана, обеспечивается нормальный режим проезда автомобилей.

Как передает Caliber.Az, пересечение границы гражданами проходит организованно и дисциплинированно, в атмосфере взаимной вежливости.

Азербайджанские пограничники демонстрируют высокий профессионализм.

Таким образом, заявления официальных лиц Армении об «этнической чистке» карабахских армян и «блокаде» Лачинской дороги являются не чем иным, как очередной пропагандистской уловкой.

Безопасность и контроль на погранпереходе у въезда на Лачинскую дорогу обеспечиваются, и проблем с пересечением границы в рамках закона нет.