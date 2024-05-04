80% грузин хотят вступить в Европейский союз, а грузинское правительство ради удержания власти до сих пор заигрывающее с Брюсселем и намеренно торпедирующее европейские перспективы страны, теперь открыто объявляет войну Западу. В этом и заключается политический парадокс, лежащий в основе кризиса, охватившего Грузию.

До сих пор филигранно демонстрирующая политическую двусмысленность правящая партия «Грузинская мечта», на фоне масштабов гражданского протеста сбросила маску. Все прежние годы умело скрывающая свои пророссийские и антиевропейские устремления грузинская власть ради принятия российского закона об иноагентах, призванного объявить СМИ, аналитические центры и неправительственные организации, имеющие хоть каплю западного финансирования, «иностранными агентами», вынуждена была признать – Запад ей враг, пытающийся ее свергнуть, а друг ей – Россия.

И ради того «Грузинская мечта» пошла на отчаянный шаг, решившись во второй раз протащить через парламент российский законопроект, хотя имела все шансы на победу на осенних парламентских выборах. Последнее исследование, проведенное в марте этого года, показывало, что партию Иванишвили поддерживает около 31% населения, это примерно в два раза больше, чем сторонников любой другой партии.

Однако, протестное движение однозначно демонстрирует, что Бидзина Иванишвили на сей раз крупно просчитался – если его правительству и удастся в сложившихся обстоятельствах дожить до осени, то однозначно народ откажет его партии в мандате, даже если антинародный, антигрузинский закон и будет сейчас принят нынешними депутатами, несмотря на всенародное сопротивление и обещанное вето президента Саломе Зурабишвили.

Весь мир внимательно наблюдает на протяжении последних двух недель за процессом пробуждения грузин. Нынешние протесты против принятия закона об иноагентах даже более многочисленные, чем в марте прошлого года, когда под давлением масс властям пришлось отозвать законопроект.

Сегодня свое «НЕТ» российскому вектору развития и изумительное стремление к свободе и независимости, защите своего суверенитета и устремления в европейскую семью демонстрирует грузинская молодежь. Она показывает мастер-класс, выстраивая горизонтальные линии сопротивления при отсутствии лидеров протеста, новое поколение будущее Грузии уже не связывает с этой властью, оно несовместимо с ней. Четко выраженный социальный протест грозит перерастанием в мирный революционный процесс, остановить который будет невозможно.

Уникальная солидарность и масштабность мягкого сопротивления втягиванию Грузии в орбиту не желающей отпускать Южный Кавказ из своих цепких имперских когтей России новый тренд. Молодежный электорат Грузии смело, но не агрессивно, отказывается от сделанного за них выбора, и с цветами в руках пытается изменить сознание разгоняющих их грузинских силовиков.

Их необъявленным лидером стала эта хрупкая, но сильная духом женщина во власти, истинная патриотка и защитница отечества президент Саломе Зурабишвили. Которая мгновенно отреагировала на вынесение законопроекта на парламентские слушания, назвав его пророссийским, более того – и правительство российским, а заявления Иванишвили в поддержку закона об иноагентах «объявлением войны» США и ЕС. Она демонстративно обвиняет «Грузинскую мечту» в подражании России: «западных партнеров называют «партией войны», а «все организации, партии и молодежь на улицах, которые заявляют, что хотят сохранить европейское будущее», обвиняют в том, что они являются «агентами революции». Это именно тот метод, который президент Путин использует против собственного гражданского общества».

И уже в выступлениях Зурабишвили сам этот законопроект даже менее актуален, чем данная ею характеристика Иванишвили и его партии как приспешников Кремля. «Этот закон – символ, но на самом деле есть выбор — решение, экзистенциальный выбор, который Грузия должна сделать на выборах в октябре: Европа или Россия. Население Грузии не приемлет того, о чем два дня назад заявил… Бидзина Иванишвили — он сказал, что Запад, Евросоюз, наши партнеры – враги, они агенты и пытаются организовать революцию в Грузии», — отметила Зурабишвили.

Президент уже предупредила, что наложит на закон вето, хотя у партии власти есть достаточно голосов в парламенте чтобы его преодолеть, как это и было неоднократно ранее. Но Саломе Зурабишвили упорно продолжает бороться с «ветряными мельницами». Вот вчера она вновь использовала свое президентское право и наложила вето на другой одиозный, тоже служащий интересам Иванишвили и Кремля документ — принятую скоропалительно 19 апреля поправку к «Налоговому кодексу Грузии», которая упрощает перевод активов из офшоров в Грузию. То есть, превратит Грузию в центр как грузинских, так и российских теневых денег, и поможет Бидзине Иванишвили и его окружению избежать возможных западных санкций.

Умело скрывающий до сих пор свою «прокремлевскость» и играющий роль прозападного политика «хозяин» Грузии сохранял видимый баланс внешних сил, но теперь, как и российская власть, заговорил об идентичности грузин, повторяя тезисы Путина и под диктовку России. Вот уже власти Грузии отказались и от переговоров с США «по стратегическому партнерству».

Несмотря на массовое протестное движение, позиция правительства тверда. Есть опасения, что принятый в среду во втором чтении большинством в 83 голоса против 23 законопроект будет принят при отсутствии в парламенте сильного оппозиционного блока, способного бросить реальный вызов «Грузинской мечте». И в этой ситуации, похоже, «спасение утопающих дело рук самих утопающих». Если избранные народом депутаты принимают антинародный закон, с которым не согласна большая часть электората, то тем самым они ставят себя вне Конституции. Точь-в-точь, как это было в Украине в 2013 году, Когда Янукович по указке Путина не подписал в Вильнюсе Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, что привело к второму майдану, бегству президента и необратимым последствиям для Украины и всего региона. Дежавю!