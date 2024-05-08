Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили # в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
4. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, в направлении центра;
7. Улица Микаила Мушфига, в направлении проспекта Гусейна Джавида;
8. Улица 28 Мая, в направлении улицы Рашида Бейбутова;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро «20 Января»;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.