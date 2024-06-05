Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили # в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в обоих направлениях;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро «20 Января»;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра.