Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает # со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

2. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;

4. Круг «20 Января»;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в направлении станции метро «20 Января»;

6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро «Кёроглу»;

7. Проспект Гара Гараева, от станции метро «Гара Гараев» в направлении станции метро «Кёроглу»;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро «Кёроглу» (до круга);

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.