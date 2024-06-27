Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает # со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
2. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;
4. Круг «20 Января»;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в направлении станции метро «20 Января»;
6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро «Кёроглу»;
7. Проспект Гара Гараева, от станции метро «Гара Гараев» в направлении станции метро «Кёроглу»;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро «Кёроглу» (до круга);
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.