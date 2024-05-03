Мощная вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), делится информацией РБК.

Вспышку высшего балла Х зарегистрировали около 05:30 мск. Предыдущее явление такой мощности фиксировали 22 февраля, тогда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20, отметили ученые.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.

По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос. Точное их направление пока не понятно. Ученые назвали риск движения облаков плазмы в сторону Земли очень высоким. Они отметили, что активный центр, где произошел взрыв, расположен напротив планеты.