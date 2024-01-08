На Солнце произошла самая мощная за последние 7 лет вспышка.

Об этом # сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Солнечная активность возросла, и 31 декабря 2023 года вспышка класса Х5.0 была зафиксирована в 3536 областях. Эта вспышка стала самой мощной с 2017 года.

Поскольку вспышка произошла на восточном краю диска (на обратной стороне) Солнца, воздействие на Землю было слабым.

В настоящее время количество солнечных пятен увеличивается, и в 10 группах солнечных пятен насчитывается 171 солнечное пятно и корональные дыры.

Ранее самая мощная вспышка 2023 года на Солнце была зафиксирована 14 декабря.