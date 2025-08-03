Сильная вспышка зафиксирована на Солнце в воскресенье, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная). Взрыв произошел в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца», — сказано в сообщении.

По данным ученых, «максимум излучения зафиксирован в 16:57 по московскому времени (17:57 по бакинскому времени)».

«Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце еще 20 июля. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9», — говорится в сообщении.