Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце 7 августа.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«7 августа в 05:32 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W29) зарегистрирована вспышка M2.2 продолжительностью 25 минут», — сообщает институт.

Всего в августе зафиксировано семь вспышек такой мощности, причем почти все вспышки произошли в одной группе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.