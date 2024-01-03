Сильнейшая вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Согласно данным службы, в 01:55 (Баку) ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.

«Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение (магнитная буря — ТАСС) от выброса корональной массы ожидается 3 января», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.