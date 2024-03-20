«20 марта в 02:27 мск (03:27 по Баку) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. В 10:36 мск (11:36 по Баку) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M7.4 продолжительностью 24 минуты», — отмечается в публикации.

Уровень рентгеновских всплесков на ионосферу Земли повысился до умеренного. Фиксировались перебои в работе КВ-радиосвязи.

Напомним, по силе рентгеновского излучения вспышки на Солнце разделяют на следующие классы: Х — самые мощные, М — средние, С — слабые, А и В — почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз.