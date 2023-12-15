Две мощные вспышки на Солнце класса М произошли утром 15 декабря, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики России.

«15 декабря в 10:15 мск (11:15 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W61) зарегистрирована вспышка М6.3 продолжительностью 31 минута, в 10:34 мск (11:34 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3514 (N03W63) зарегистрирована вспышка М6.9 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 декабря специалисты зафиксировали самую сильную за последние несколько лет вспышку на Солнце класса Х2.9, которая уже привела к «вторжению в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов».