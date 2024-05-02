Жительница Ташкента Анастасия Емельянова известна в Азербайджане как «Королева азербайджанской пахлавы». Таким оригинальным, а главное — заслуженным прозвищем ее наградили в крупнейшем сообществе кулинаров — любителей Azeri Home Chef.

Анастасия влюблена в Азербайджан, несмотря на то, что еще ни разу не была здесь. История этой любви начиналась с нашей богатой кухни, которую Анастасия изучила от а до я. Знает, как приготовить самый вкусный плов, лявянги, а по делу национальной выпечки так ей вообще нет равных.

Недавно Анастасия решилась выпустить свой бренд в массы. Теперь «Королева пахлавы» будет покорять невероятными азербайджанскими сладостями гастрономический рынок Узбекистана.

Об этом и другом А.Емельянова рассказыаает в интервью #:

Анастасия, расскажите о вашем дебюте под новым брендом — «Королева пахлавы»…

В Узбекистане по традиции всю Весну в честь Новруза варят сумаляк — это сладкое лакомство из пророщенной пшеницы, которое варят в больших казанах на костре в течении 10 часов, непрерывно помешивая. И наш женский клуб Talisman — клуб женщин-предпринимателей, в конце апреля устроил «сумаляк-пати» в одном из шикарных ресторанов Ташкента, там же где мы проводили Вечер азербайджанской кухни в 2022 году. У нас проходила ярмарка от наших участников клуба, где мы представляли всем свои работы, и я выступила со своим новым брендом — «Королева пахлавы». Я представила 7 видов пахлавы: классика — с грецким орехом, с миндалем, с фисташками, с кокосом, шоколадная с грецким орехом, ПП пахлава с фундуком без сахара из пшеничной муки, и, конечно же, моя авторская нар-пахлавасы с гранатом.

В азербайджанском фейсбук-сообществе Azeri Home Chif вас давно знают под этим псевдонимом. Как пришла идея развивать одноименный бренд и «пустить» его в массы?

Захотелось создать что-то совершенно новое и интересное. А пахлава для меня всегда была полем для творчества, не только сама пахлава, но вся азербайджанская выпечка. Я очень люблю экспериментировать со вкусами и создавать свои авторские рецепты.

Сколько сегодня в вашем кулинарном «репертуре» видов пахлавы?

Бесконечное множество — 10, 20, 30 видов! Я могу создать пахлаву с любым вкусом, который придет всем сейчас в голову…

Невероятно! Помню, вы просто сразили всех наповал невероятно вкусной пахлавой из граната (нар-пахлавасы). Какие новинки появились после этого?

Из необычных новинок, это Balqabaq пахлаваси (пахлава из тыквы). Главное — правильно подобрать специи и пряности, количество слоев теста и начинки. Тыква идеально сочетается с гвоздикой, поэтому хил я заменила на гвоздику и получилось невероятно. Также у меня есть пахлава из фиников (хурма). Если рассматривать другие виды азербайджанской выпечки, то есть шоргогал с гранатом, я даже за него получила приз в сообществе «Azeri Home Chef, и шоргогал на оливковом масле с зелеными оливками, гульбура — это бадамбура ,на которую нанесен узор с помощью маккаша, получается цветок.

А какую пахлаву больше всего любят в вашей семье?