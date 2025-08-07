Нефть не пахнет: как миллиарды долларов побеждают санкции

Когда-то римский император Веспасиан произнёс сакраментальное: «Деньги не пахнут». XXI век пошёл дальше — не пахнет и нефть, особенно если за неё платят миллиарды долларов, а транспортируют её в танкерах-призраках, всплывающих на радарах только при заходе в порт. И вот тут начинается настоящая экономическая фантастика — с налётом криминального реализма.

Черный флот в цифрах: экономика, которой всё равно на санкции

Представьте себе: каждый пятый нефтяной танкер на планете занимается «теневой» доставкой. По данным BRS Shipbrokers, к середине 2025 года в этом черном бизнесе участвуют 1140 судов общим дедвейтом 127 миллионов тонн. Из них 977 танкеров — весом более 34 тысяч тонн, что составляет уже 17% всего мирового флота соответствующей категории.

Это вам не шхуна с тремя пиратами и попугаем — это 126 миллионов тонн нефти, которую ежегодно перемещают с адреса «не указывайте» на пункт назначения «по договорённости». VLCC — 166 штук, Suezmax — 133, а значит — 18% мировых танкеров этого класса в игре под названием «санкции? какие санкции?»

Деньги любят тень: сколько стоит нефтяная контрабанда

По грубым, но весьма показательным оценкам, теневой рынок перевозок нефти может приносить от 10 до 20 миллиардов долларов в год. Комиссии, наценки, страховки, перепродажи и ещё одна страховка — и вуаля, огромный поток нефти из «санкционных» стран продолжает уверенно катиться по волнам.

К слову, всего за год количество танкеров под санкциями выросло с 191 до 886. Это уже 78% всего «серого» флота. Если бы у санкций был паспорт — он бы давно чувствовал себя как сотрудник охраны на подпольной нефтебазе: много шума, а все проходят мимо.

Кто кормится с черной нефти?

Участников нефтяного теневого карнавала — хоть регистрируй лигу:

Страны-продавцы : Россия, Иран, Венесуэла. Отдельная номинация — «Лучшая экспортная игра в санкции».

: Россия, Иран, Венесуэла. Отдельная номинация — «Лучшая экспортная игра в санкции». Страны-потребители : Китай, Индия и другие, предпочитающие нефть «по скидке» с бонусом «без вопросов».

: Китай, Индия и другие, предпочитающие нефть «по скидке» с бонусом «без вопросов». Маклеры и посредники : от сомнительных компаний с офисом в Панаме до брокеров в Дубае — тут работают все, у кого есть VPN и телефон.

: от сомнительных компаний с офисом в Панаме до брокеров в Дубае — тут работают все, у кого есть VPN и телефон. Регистраторы флагов: от Либерии до Маршалловых островов — любой желающий может продать флаг судну, которое через неделю «потеряет» транспондер в Аденском заливе.

А главное — в выигрыше все. Потому что оборот в миллиарды долларов умеет создавать исключения из любых правил.

Почему никто не может это остановить?

Потому что это как борьба с мафией: за одного «потопленного» танкера приходит два новых. Сегодня в Бенгалии отключили передатчик у одного — завтра в Стамбуле уже подделали документы на другой.

Танкеру под санкциями перекрасили корпус и сменили флаг? Готов к рейсу.

Старая посудина должна была на слом? Ушла в «серый» флот — средний возраст теневых танкеров уже 20 лет .

. Брокера заморозили? Найдётся новый. Или старый — но с другим именем и паспортом.

Итог: нефть — вечная, санкции — временные

Финал: когда политика спотыкается об экономику

Все всё прекрасно понимают. И никто ни в чём особо не притворяется.

Механизм «чёрного» нефтяного рынка работает как швейцарские часы, только покрытые мазутом — масштабен, слажен и обслуживается участниками со всего мира. В нём участвуют и продавцы, и покупатели, и страховщики, и флаговые государства, и «нейтральные» брокеры. И, что особенно показательно — в нём участвуют даже те, кто громче всех осуждает происходящее с трибун международных форумов.

Евросоюз? До сих пор, пусть и завуалированно, закупает нефть и газ с «неустановленным происхождением», если цена устраивает. Потому что когда речь заходит о разнице в десятки долларов за баррель — вопрос происхождения нефти из «моральной плоскости» быстро перемещается в бухгалтерскую. А когда интересы каждой страны сводятся к тому, чтобы удержать инфляцию, снизить стоимость электроэнергии и избежать массового недовольства — геополитика становится весьма гибкой.

Вспомните ИГИЛ, которое, захватив нефтяные месторождения в Сирии, спокойно сбывало «чёрную» нефть. И эту нефть охотно покупали страны, считавшиеся аванпостами цивилизации, включая, как утверждалось, даже Израиль. Почему? Потому что цена. Потому что дешёвая нефть не пахнет.

Так вот, когда в парламентах демократических стран встаёт вопрос: «А можно ли купить нефть подешевле, хоть и не совсем легально?» — ответ почти всегда будет утвердительным.

Потому что экономика опережает любую политику.

Потому что баррель дешевле на 20 долларов весит ровно столько же, сколько баррель «демократически одобренной нефти».

Потому что рынок не спрашивает, откуда нефть. Он спрашивает, сколько она стоит.

И вот тут мы подходим к главному:

А об этике тут говорить бессмысленно

И, честно говоря, обсуждать здесь какие-либо этические аспекты — просто бессмысленно. Мировая геополитика, а тем более глобальная экономика, не оперируют категориями морали. Они оперируют ценой и выгодой. Всё остальное — красивая обёртка для пресс-релизов.

Неужели кто-то серьёзно полагает, что санкции, вводимые то Байденом, то Трампом — будь то против «чёрной» нефти из России или торговые пошлины против Евросоюза, Китая и других стран — продиктованы заботой о мире, справедливости и правах человека?

Нет. Всё куда циничнее. Америка превыше всего. А значит, её экономика должна давить остальные. Даже если это союзники. Даже если это Европа. Даже если это «демократические ценности».

Никакой морали. Никакой этики. Только борьба за долю рынка. Только стремление одних геокапиталистов задавить других.

И нефть — это просто смазка для этого механизма.

Итог всё тот же: нефть не пахнет. Она просто стоит дешевле. И это всё, что нужно знать о современном мире.