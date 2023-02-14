Правительство Украины расширило список товаров военного и двойного назначения, которые можно ввозить в страну без получения разрешения от Государственной службы экспортного контроля.

Об этом сообщается в информационном Telegram-канале «Уряд online» («Правительство онлайн»), в котором публикуют решения Кабмина страны.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства Украины, в список, среди прочего, включили беспилотные летательные аппараты, комплектующие для них и средства управления ими, роботов и контролеры специально предназначенных для военного использования роботов, аппаратуру управления огнем, камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия, а также средства связи и т.д.