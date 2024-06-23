Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время визита в Китай призвал Пекин отказаться от приписываемого ему экспорта в Россию товаров двойного назначения.

«Это технические товары, которые можно использовать на поле боя», — приводит его слова агентство DPA. Он указал на то, что в 2023 году торговый оборот Китая с Россией вырос на 40%. «Примерно половина — товары двойного назначения», — утверждал министр. По его словам, это должно прекратиться.

Хабек заявил также, что Европа не хочет рисковать тем, чтобы такая продукция из ЕС попадала в Россию.