Правительство Японии намерено ужесточить контроль за экспортом товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, в некоторые страны, включая Россию и Китай. Об этом сообщила газета Nikkei.

Япония с точки зрения экспорта разделяет все страны на три категории. В первую входят государства, поставки оружия в которые запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, например, КНДР. Во вторую включены 27 государств, экспортный контроль для которых считается надлежащим, в том числе США, Великобритания и Южная Корея. В третью же вошли все остальные страны, в том числе Китай и Россия.

Планы ужесточения экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения по плану коснутся третьей категории стран. В частности, планируется ввести меры, аналогичные тем, что применяют США и ЕС для предотвращения попадания технологий «не в те руки».

Кроме того, как отмечается, власти хотят предотвратить реэкспорт подобных товаров из третьих стран государствам, которые, как считают в Токио, могут применить их в военных целях. Так, предлагается в ряде случае требовать от поставщика подавать соответствующую заявку в Министерство экономики, торговли и промышленности, руководитель которого будет иметь право отклонить этот запрос.

Поставщики товаров, в том числе телекоммуникационного оборудования и станков, в третью категорию стран не должны оценивать риски возможного применения этих деталей и товаров в военных целях. Однако, эту ситуацию правительство хочет исправить. Новые правила, которые, по данным издания, могут затронуть новейшие технологии, такие как квантовые вычисления, планируется представить к 31 марта. (ТАСС)