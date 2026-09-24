Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) открывает для Казахстана дополнительные возможности для развития торговли.

Об этом сказал представитель президента Казахстана по переговорам с США Ержан Казыxан в ходе седьмого ежегодного Каспийского бизнес-форума, организованного Caspian Policy Center (CPC) в Нью-Йорке.

По его словам, Казахстан придает стратегическое значение Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору), а TRIPP может создать дополнительные возможности для соединения Центральной Азии с европейскими рынками.

Он отметил, что для Казахстана это не просто транспортный маршрут, а инвестиция в будущее и платформа для развития транспортной связанности с Южным Кавказом, Турцией и Европой.

«Казахстан рассматривает TRIPP как логическое продолжение Среднего коридора. Для нас TRIPP сокращает доступ к европейским рынкам на 1 000 километров… и помогает устранить пробелы в транспортной связанности на Южном Кавказе, создавая дополнительные возможности для торговли», — сказал он.

Казыхан добавил, что следующий этап развития должен быть сосредоточен на трех приоритетах: соединении инфраструктуры на всем протяжении маршрута, совершенствовании трансграничных перевозок и мобилизации долгосрочных инвестиций.

Он также подчеркнул важность более тесной координации между странами, чтобы инфраструктурные проекты функционировали как часть единой региональной сети.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).