Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об сообщает # со ссылкой на информацию правительства Армении.

Стороны рассмотрели текущее состояние армяно-иранских торгово-экономических связей и перспективы их дальнейшего развития.

Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Премьер-министр Пашинян с удовлетворением отметил, что армяно-иранское сотрудничество успешно развивается, и в различных областях реализуются совместные программы», — говорится в сообщении.