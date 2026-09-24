Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Об сообщает # со ссылкой на информацию правительства Армении.
Стороны рассмотрели текущее состояние армяно-иранских торгово-экономических связей и перспективы их дальнейшего развития.
Пашинян и Пезешкиан подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе, и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
«Премьер-министр Пашинян с удовлетворением отметил, что армяно-иранское сотрудничество успешно развивается, и в различных областях реализуются совместные программы», — говорится в сообщении.