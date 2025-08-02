В Турции могут состояться внеочередные президентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

«Впереди президентские выборы. Выборы будут в 2027 году, я так думаю», — отметил министр.

Напомним, что президент Турции ранее заявлял, что выборы пройдут в запланированное время — в 2028 году.

Отметим, что если выборы пройдут в запланированное время — в 2028 году, то Реджеп Тайип Эрдоган не сможет баллотироваться в президенты, так как по Конституции Турции одно и то же лицо не может занимать пост президента больше двух сроков. Для того, чтобы Эрдоган смог еще раз претендовать на эту должность надо или внести изменения в Конституцию, или же, чтобы парламент проголосовал за свой роспуск. Но для этого у партии Эрдогана, даже вкупе со своими союзниками не хватает голосов в парламенте. Но это должно случится раньше 2028 года.