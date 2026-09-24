В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений в Каспийском море, девять из них погибли. Об этом 24 сентября сообщили в минобороны республики.

Трагедия произошла на побережье Каспийского моря при выполнении учебно-боевой задачи. Причиной инцидента в ведомстве назвали резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра, из-за которого людей унесло в море.

«По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель девятерых военнослужащих. Трое спасено, в том числе один госпитализирован», — написало ведомство в Telegram-канале.

В спасательной операции участвуют подразделения ВМС, авиация и специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям. Для расследования причин произошедшего и координации поисковых работ в регион прибыла комиссия Минобороны.