Двое американских военных пострадали во время учений в Грузии и были госпитализированы. Об этом сообщают местные СМИ, факт подтверждают в Минобороны страны.

Инцидент произошел сегодня на территории Совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси. По существующей информации, машина, в которой находились военные, перевернулась.

По информации Первого канала, пострадавших доставили в тбилисскую клинику Mediclub. Там журналистам сказали, что у военных нет серьезных травм и опасность их жизням не угрожает.

В настоящее время на полигоне в Крцаниси проходят многонациональные военные учения Agile Spirit («Проворный дух»). Вместе с грузинскими и американскими в них задействованы солдаты еще девяти стран членов и партнеров НАТО. Цель учений – повышение боевой готовности, совершенствование взаимодействия и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц. (newsgeorgia)