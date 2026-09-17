Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон раскритиковала доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной программе Пхеньяна и подчеркнула необратимость ядерного статуса КНДР.

«Статус КНДР как ядерного государства является необратимым и категоричным, а существование такой мощной силы вносит весомый вклад в сдерживание свирепости международных хулиганов и обеспечение мира и безопасности», — говорится в заявлении Ким Е Чжон, которое в четверг публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, какие бы силы ни отрицали ядерный статус Пхеньяна, реальность изменить нельзя, и это статус «физически и законно уже увековечился».

Сестра северокорейского лидера напомнила, что на проходящей в Вене генеральной конференции МАГАТЭ представило доклад по ядерной программе Пхеньяна. Она назвала изложенное на конференции «знакомым вздором».

«Как бы МАГАТЭ и Запад ни (…) твердили о денуклеаризации по неизменному сценарию, это не может оказывать никакого влияния на нашу волю к принятию всех необходимых мер по защите высших интересов государства», — подчеркнула Ким Е Чжон.