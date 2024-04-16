Переговоры по вопросу заключения соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море продолжаются. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции, комментируя сообщения о том, что Украина по итогам двухмесячных переговоров с участием России и Турции якобы отказалась подписывать такой документ.

«Переговоры, насколько известно, ведутся в контексте ранее направленного генсеком ООН [Антониу Гутерришем] письма президентам Турции, России и Украины по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Черном море», — сказал источник. Он добавил, что ведущая роль в этом процессе отводится ООН, Турция выступает посредником.

Агентство Reuters ранее выступило с утверждением, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, однако Киев в последний момент от него отказался.

По данным агентства, к переговорам стороны подтолкнула ООН, Анкара выступала в качестве посредника. Украина согласилась с тем, что 30 марта президент Турции Тайип Эрдоган объявит о заключении соглашения, однако в последний момент отказалась, утверждает Reuters. Причины этого решения неизвестны.