В Анкаре 15–16 апреля пройдет встреча российских и украинских представителей по вопросам безопасности в Черном море, сообщили источники CNN Turk в Минобороны республики.

Hurriyet со ссылкой на заявление министерства пишет, что представители турецкого военного ведомства обсудят, как режим прекращения огня может поддерживаться в Черном море, во встрече будут участвовать военные представители из «зарубежных стран».

Кто именно будет участвовать во встрече и будет ли она прямой, не уточняется. Москва и Киев официально не сообщали о визите своих представителей на эту встречу. С начала года стороны вели переговоры через посредников.

«Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной пройдет 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В ней примут участие военные представители иностранных государств, будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море», — сообщила пресс-служба ведомства