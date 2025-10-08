В Анкаре состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
Об этом заявили в Министерстве обороны Грузии.
Для участия во встрече в Турцию отбыл вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. На повестке дня вопросы стратегического партнёрства и планы по развитию сотрудничества в трехстороннем формате.
Также планируются двусторонние встречи Ираклия Чиковани с турецким и азербайджанским коллегами.
После переговоров министры подпишут Совместную декларацию и выступят с заявлениями для прессы. Отмечается, что такие встречи министров обороны проходят ежегодно на ротационной основе в одной из трёх стран — Азербайджане, Турции или Грузии.
В следующем году трехсторонняя встреча будет проведена в Азербайджане.