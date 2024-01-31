Не менее семи стран ЕС через три недели приступят к реализации миссии по обеспечению безопасности судоходства в водах Красного моря неподалеку от побережья Йемена, командование этой миссией возложено на Грецию, сообщает в среду греческая газета «Катимерини».

«Я проинформировал моих коллег о готовности Греции взять на себя командование миссией и предложить военную базу в Лариссе для размещения штаба миссии. Наше предложение было воспринято положительно», — приводит издание слова министра обороны Греции Никоса Дендиаса.

Миссия получила название «Аспидес» («Щит»).

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, участники этой миссии не будут принимать участия в каких-либо ударах. «Цель состоит в защите судов и предотвращении ударов по судам. Речь идет не об участии в каких-либо действиях против хуситов, но о предотвращении атак со стороны хуситов», — сказал он.