Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 22 января обсудят возможность участия в миссии США по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. Внешнеполитическая служба ЕС уже разработала первые предложения по запуску новой совместной европейской операции, которая в числе прочего предусматривает отправку в регион трех фрегатов и поддерживаемых с воздуха систем раннего оповещения, например, разведывательных самолетов, сообщили в пятницу, 12 января, западные информагентства со ссылкой на дипломатические источники.

Уже 18 января эти планы обсудит Комитет по вопросам политики и политики безопасности, в работе которого участвуют послы стран-членов Евросоюза и представители Европейской внешнеполитической службы. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Евросоюз спешно работает над разработкой соответствующих планов. (DW)