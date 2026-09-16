В ближайшие месяцы конфликт Вашингтона и Тегерана перейдет в иную фазу, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не можем предсказывать будущее, но, полагаю, президент прав, говоря, что ситуация перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев», — заявил Вэнс в интервью The New York Post.

Он пояснил, что существуют две фазы развития конфликта, и «первая завершена».

«Первая фаза заключалась в уничтожении ядерной программы (Ирана — ИФ), уничтожении их обычных вооруженных сил, уничтожении их способности проецировать свою мощь так, как они могли это делать всего пару лет назад», — отметил Вэнс.

Суть второй фазы, по словам вице-президента, в том, чтобы «сохранить как можно большую глобальную стабильность» и не дать Ирану восстановиться.

Вэнс подчеркнул, что только американский президент Дональд Трамп как главнокомандующий «определяет, когда конфликты начинаются и когда они заканчиваются». Вице-президент также заявил, что в настоящий момент США «не участвуют в агрессивных операциях».