Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Иран в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Визит запланирован на период с конца апреля по конец мая, когда в Тегеране пройдет первая международная ядерная конференция.

По слова Эслами, визит Гросси «стоит на повестке» и прорабатывается. «Однако, маловероятно, что поездка гендиректора МАГАТЭ в республику состоится в феврале или марте «из-за плотного графика», — уточнил глава ОАЭИ.