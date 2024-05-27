Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Грузию с Днем независимости, призвал руководителей страны предпринять шаги, необходимые для обеспечения ее «евро-атлантического будущего», и предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение.
США и ЕС требуют от Грузии отказаться от закона об иноагентах, угрожая санкциями и сворачиванием интеграционных перспектив.
«Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной», — сказано в заявлении Блинкена.