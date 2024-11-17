Ход войны России против Украины, продолжающейся более двух с половиной лет, в скором времени может измениться. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Ближайшие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», — написал он в воскресенье, 17 ноября, в сети микроблогов X. Глава польского правительства не пояснил, что именно он имел в виду.

В то же время Туск не обошел стороной недавний разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, Кремль нельзя остановить телефонными звонками. Недавняя воздушная атака стала одной из крупнейших за время боевых действий и «подтвердила, что телефонная дипломатия не способна заменить подлинную поддержку Украины единым Западом», добавил премьер Польши.

Телефонная беседа канцлера ФРГ и президента России состоялась 15 ноября и стала первым контактом политиков с декабря 2022 года. Шольц осудил войну России против Украины, призвал Путина вывести армию РФ с украинской территории и подчеркнул необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира. (DW)