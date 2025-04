Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на позицию США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон пока не готов поддержать такую операцию, предпочитая дипломатический путь. Тем не менее, Израиль представил администрации США варианты атак, включая авиаудары и наземные операции, рассчитанные на конец весны и лето. Сейчас, по словам источников, обсуждается более ограниченный сценарий, не требующий активной поддержки США.

Ранее Израиль предлагал аналогичные планы команде бывшего президента США Джо Байдена — почти все предусматривали участие США в виде военной поддержки или обмена разведданными.

Издание The New York Times сообщало, что Израиль планировал удар по ядерным объектам Ирана в мае, но отказался из-за позиции Трампа. По данным The Washington Post, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио выступают за силовое решение иранского вопроса. Вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард предупреждают о рисках региональной войны и отсутствии признаков, что Иран стремится к созданию ядерного оружия.

Трамп, по информации The Washington Post, учитывает мнения обеих сторон. (svoboda.org)