Основатель соцсети TikTok Чжан Имин обошел индийского магната Гаутама Адани и впервые возглавил список самых богатых людей Азии, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Состояние основателя ByteDance в этом месяце выросло на $12 млрд до более $105 млрд, увеличившись в восемь раз с марта 2019 года, когда Bloomberg начал отслеживать его активы.

По словам главного аналитика исследовательской фирмы Omdia Лянь Цзе Су, продукты и услуги в сфере искусственного интеллекта открывают для ByteDance самые большие перспективы после успеха видеоплатформы компании.

Тройку богатейших людей Азии замыкает еще один индийский миллиардер Мукеш Амбани с $81,3 млрд.

Во главе же рейтинга самых богатых людей мира находится американский бизнесмен Илон Маск, состояние которого, по версии Bloomberg Billionaires Index, достигает $892 млрд.