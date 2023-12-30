Илон Маск за 2023 год заработал $95,4 млрд.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, Маск продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира, этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.

По данным Bloomberg, совокупный капитал 500 богатейших предпринимателей в 2023 году вырос на $1,5 трлн. Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние в этом году на более чем $70 млрд, а руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг — на $80 млрд.