Компания Mars получила предварительное одобрение ЕС на покупку Kellanova, владельца бренда Pringles, за $36 миллиардов. Эта сделка объединит под одной крышей ведущие марки сладостей, снеков и хлопьев, передает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Mars предложил 36 миллиардов долларов за приобретение производителя Pringles Kellanova (KN) и намерен преодолеть препятствие, получив безусловное одобрение антимонопольного законодательства Европейского Союза

Как сообщается, эта масштабная сделка объединит под одним брендовым крышей всемирно известные M&Ms, Snickers и Whiskas вместе с Pringles, Pop-Tarts и Kellogg’s. Американские власти уже одобрили слияние без каких-либо ограничений.

По данным источников, Европейская комиссия, которая в июне предупреждала, что сделка может привести к повышению цен и может усилить переговорную силу Mars с розничными торговцами, впоследствии признала недостаточными правовые основания для требования уступок.

Комиссия, орган ЕС по вопросам конкуренции, отказалась от комментариев, как и Mars и Kellanova. Решение ЕС по сделке должно быть принято до 19 декабря. Согласно данным NielsenIQ о доле рынка, Mars и Kellanova вместе составляли бы примерно 12% американской индустрии снеков и конфет.